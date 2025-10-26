به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، از آغاز عملیات اجرایی پروژه تعریض و بهسازی آزادراه ساوه–سلفچگان خبر داد و گفت: این محور ۶۵ کیلومتری، علاوه بر نقش کلیدی در کریدور شمال–جنوب، در اتصال مسیرهای غرب به شرق نیز جایگاه ویژه‌ای دارد و به‌منزله یکی از شریان‌های حیاتی شبکه حمل‌ونقل کشور محسوب می‌شود.

بازوند افزود: به‌دلیل حجم بالای تردد و اشباع ترافیکی در این مسیر، عملیات تعریض از چهار خط به شش خط و بهسازی کامل محور با مشارکت بخش خصوصی آغاز شده است.

وی با اشاره به مدل تأمین مالی پروژه اظهار کرد: این طرح با سرمایه‌گذاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اجرا می‌شود که ۹۰ درصد آن را بخش خصوصی و ۱۰ درصد را دولت تأمین می‌کند.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل با قدردانی از سرمایه‌گذار پروژه، یادآور شد: از جمله اقدامات موفق ایشان، اجرای محور خرم‌آباد–پلدختر–پل زال است که با کاهش زمان سفر از چهار ساعت به حدود دو ساعت، صرفه‌جویی چشمگیری در مصرف سوخت به همراه داشت.

بازوند همچنین با اشاره به تجربه همکاری خود با این سرمایه‌گذار در دوران استانداری لرستان گفت: در آن زمان، وی بدون دریافت اعتبار دولتی، دو پل به ارزش ۱۴ میلیارد تومان در مسیر پرترافیک رودخانه خرم‌آباد احداث کرد و خواست که حتی نامی از او برده نشود؛ اقدامی که همچنان در ذهن مردم آن خطه ماندگار است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل در پایان گفت: با ورود سرمایه‌گذاران توانمند، سرعت و کیفیت اجرای پروژه‌های زیرساختی کشور افزایش یافته و نتایج آن در توسعه شبکه حمل‌ونقل و رفاه عمومی نمایان خواهد شد.