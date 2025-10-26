خراسان جنوبی ظرفیتهای متنوعی برای همکاری با ترکمنستان دارد
، سفیر ایران در ترکمنستان در دیدار با استاندار گفت: توسعه تعاملات در بخشهای اقتصادی، فرهنگی، علمی و گردشگری میتواند منافع مشترکی برای دو طرف به همراه داشته باشد.
روزبهانی افزود: ظرفیتهای خراسان جنوبی در زمینه گردشگری زیارتی، درمانی و طبیعتگردی ارزشمند است و میتوان با برنامهریزی مشترک، زمینه حضور گردشگران ترکمن را در این استان فراهم کرد.
به گفته وی استفاده از ظرفیت پروازهای بین مشهد و بیرجند نیز میتواند به تسهیل این تعاملات کمک کند.
سفیر ایران در ترکمنستان با اشاره به توانمندیهای استان در حوزه صنایع دستی و سنگهای نیمه قیمتی هم گفت: ترکمنها در فرهنگ خود از سنگهای تزیینی و زیور آلات سنتی استفاده زیادی دارند و خراسان جنوبی میتواند در این زمینه بازار مناسبی در ترکمنستان پیدا کند.
روزبهانی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی دو کشور باید نقش فعالتری در معرفی توانمندیهای اقتصادی ایفا کند، افزود: حضور تولیدکنندگان و تجار خراسان جنوبی در نمایشگاههای بینالمللی و نشستهای B۲B (تجاری دوجانبه) میتواند آغازگر گسترش بازارهای مشترک باشد.
وی با بیان اینکه که در کنار همکاری اقتصادی، استفاده از ظرفیتهای فرهنگی نیز اهمیت دارد، گفت: برگزاری هفتههای فرهنگی ایران و ترکمنستان، معرفی موسیقی محلی، صنایع دستی و هنرهای بومی خراسان جنوبی در جشنوارههای ترکمنستان میتواند زمینهساز شناخت متقابل و تقویت دوستی میان ملتها شود.
وی همچنین به امکان برقراری همکاریهای دانشگاهی اشاره کرد و گفت: دانشگاهها و مراکز علمی دو کشور میتوانند در حوزههای پزشکی و علوم گیاهی دارویی همکاری مؤثری داشته باشند.
به گفته روزبهانی رهبر ترکمنستان تأکید ویژهای بر تحقیقات گیاهان دارویی دارد و تاکنون ۱۷ اثر علمی در این حوزه منتشر کرده که میتواند محور همکاری علمی میان دو کشور قرار گیرد.
استاندار خراسان جنوبی هم گفت: استان خراسان جنوبی با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، منابع غنی و محصولات منحصربهفردی همچون زرشک، زعفران و انرژی خورشیدی، آمادگی کامل برای توسعه همکاریهای اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی را دارد.
هاشمی افزود: این استان با وجود شرایط اقلیمی خاص خود، در حوزههای کشاورزی، انرژیهای تجدیدپذیر، صنایع معدنی و گردشگری مستعد سرمایهگذاری است.
وی گفت: خراسان جنوبی در زمینه تولید محصولات راهبردی همچون زرشک، زعفران و عناب دارای جایگاه ویژهای در کشور است و ۹۸ درصد زرشک دنیا در این استان تولید میشود، این ظرفیت میتواند زمینهساز همکاریهای تجاری و صادراتی مشترک میان دو کشور باشد.
استاندار با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و هممرزی با کشور افغانستان افزود: خراسان جنوبی میتواند به عنوان مسیر ترانزیتی مطمئن برای تبادلات تجاری بین ایران، افغانستان و ترکمنستان عمل کند.
هاشمی گفت: یکی از برنامههای مهم استان، توسعه همکاریهای منطقهای و برگزاری نشستهای مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه است و در همین راستا، سفر هیأت اقتصادی استان به ترکمنستان در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از پیشرفتهای علمی و فناوری در ترکمنستان یاد کرد و افزود: توسعه علوم نوین و تجربیات ارزشمند این کشور میتواند الگویی برای گسترش همکاریهای آموزشی و پژوهشی میان دانشگاهها و مراکز علمی دو طرف باشد.
به گفته هاشمی، دولت و مدیریت استان از حضور سرمایهگذاران خارجی به ویژه از کشورهای همسایه استقبال میکند و تمامی دستگاههای اجرایی موظف به تسهیل و حمایت از روند سرمایهگذاری هستند.