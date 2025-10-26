با حضور وزیر راه وشهرسازی؛
حرکت تازه در توسعه شبکه آزادراهی کشور؛ پروژه ۱۲هزار میلیاردی ساوه–سلفچگان کلید خورد
پروژه تعریض و بهسازی آزادراه ساوه–سلفچگان، با حضور وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان استانهای مرکزی و قم آغاز شد.
آزادراه ساوه–سلفچگان به عنوان یکی از محورهای راهبردی شبکه آزادراهی کشور است که با هدف ارتقای ایمنی، افزایش ظرفیت عبور و کاهش زمان سفر در مسیرهای ترانزیتی کشور اجرا میشود و بخشی از برنامه توسعه شبکه آزادراهی کشور بهشمار میرود.
عملیات اجرایی این پروژه در طول ۶۴.۸ کیلومتر از مسیر آزادراه انجام خواهد شد و شامل احداث لاین سوم، بهسازی روسازی، اصلاح هندسی تقاطعها، ایمنسازی شانهها و نصب تجهیزات هوشمند ترافیکی است.
اجرای این پروژه که ۴ سال پیشبینی شده است با سرمایهگذاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اجرا میشود که ۹۰ درصد آن توسط بخش خصوصی و ۱۰ درصد توسط دولت تأمین خواهد شد.