پروژه تعریض و بهسازی آزادراه ساوه–سلفچگان، با حضور وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان استان‌های مرکزی و قم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ عملیات اجرایی پروژه تعریض و بهسازی آزادراه ساوه–سلفچگان، صبح امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان استانی آغاز شد.

آزادراه ساوه–سلفچگان به عنوان یکی از محور‌های راهبردی شبکه آزادراهی کشور است که با هدف ارتقای ایمنی، افزایش ظرفیت عبور و کاهش زمان سفر در مسیر‌های ترانزیتی کشور اجرا می‌شود و بخشی از برنامه توسعه شبکه آزادراهی کشور به‌شمار می‌رود.

عملیات اجرایی این پروژه در طول ۶۴.۸ کیلومتر از مسیر آزادراه انجام خواهد شد و شامل احداث لاین سوم، بهسازی روسازی، اصلاح هندسی تقاطع‌ها، ایمن‌سازی شانه‌ها و نصب تجهیزات هوشمند ترافیکی است.

اجرای این پروژه که ۴ سال پیش‌بینی شده است با سرمایه‌گذاری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان اجرا می‌شود که ۹۰ درصد آن توسط بخش خصوصی و ۱۰ درصد توسط دولت تأمین خواهد شد.



