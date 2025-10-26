مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به تشدید نظارت بر کیفیت آموزش در مدارس غیردولتی گفت: افزایش شهریه این مدارس در سال آینده با توجه به ارتقای شاخص‌های کیفی در حوزه آموزش خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر در نشست کارگروه نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی کیفی‌سازی مدارس غیردولتی را یک اولویت مهم در مجموعه تعلیم و تربیت استان دانست و بیان کرد: در آبان ماه یکی از مهمترین برنامه‌های اولویت دار آموزش و پرورش خوزستان، افزایش کیفیت و سطح آموزش مدارس استان است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از یکهزار و ۶۰۰ کد مدرسه غیردولتی در استان خوزستان وجود دارد که به ۱۸۰هزار دانش آموز خدمات آموزشی ارائه می‌دهند.

علی‌فر ادامه داد: هیچ اولویتی برای آموزش و پرورش بالاتر از کیفیت بخشی آموزشی نیست و از این پس در تمام مدارس غیردولتی به ویژه مدارس متوسطه اول، حضور مشاور الزامی است.