حماسه ۵ آبان سال ۱۳۵۷ کبودراهنگ یادآور قیام خونین مردم این شهر در برابر رژیم ستم شاهی و دلدادگی مردم این دیار به انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ۴۷ سال قبل در روز پنجم آبان، مردم انقلابی شهرستان کبودراهنگ در یک حماسه بزرگ علیه رژیم مستبد شاهنشاهی تظاهرات کردند که مورد تحسین رهبر کبیر انقلاب قرار گرفت، این روز به نام روز کبودراهنگ نام گذاری شده است.

شهرستان کبودراهنگ در این حماسه ۵ شهید و ۲۱ جانباز را تقدیم انقلاب می کند که این حرکت در روز ششم آبان ماه ان سال تیتر بیشتر روزنامه‌ها و از جمله روزنامه اطلاعات می شود.

در روز هفتم آبان همان سال امام خمینی(ره) در فرانسه از این حرکت یاد می کند و می گوید انقلاب به شهر‌های کوچک و روستا رسیده و کار رژیم شاهنشاهی تمام شده است و مردم دیگر این رژیم را نمی خواهند و این سخنان رهبر انقلاب در جلد چهار صحیفه نور ثبت تاریخ انقلاب می شود.

پس از این حرکت مردم شهرستان بیشتر مکان‌ها و خیابان‌های میادین شهر را به نام‌های انقلابی تغییر نام دادند.

به پاس خون شهدا و رشادت جانبازان این روز در تقویم شهرستان به نام شهرستان کبودراهنگ نام گذاری شده است.