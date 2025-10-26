پخش زنده
امروز: -
دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف با کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره در مسابقات جهانی «پتروکاپ»، عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها را از آن خود کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف با کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره در مسابقات جهانی «پتروکاپ»، عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها را به دست آوردند.
مسابقه جهانی پتروکاپ که هر سال در حوزه نفت و گاز برگزار میشود، یکی از رقابتهای جهانی مهندسان نفت است که شرکتکنندگان در آن تلاش میکنند میادین نفتی را در یک محیط واقعیت مجازی برنامهریزی کرده و توسعه دهند.
در مرحله خاورمیانه مسابقات بینالمللی پتروکاپ که در روزهای ۲۲و۲۱ اکتبر برگزار شد، تیم دانشجویی مهندسی نفت دانشکده مهندسی شیمی و نفت متشکل از؛ آریا سیفعلی، زلکینژاد، اعظم کریمی آرپناهی، فرشاد جعفری، حسین خیراللهی، فرزاد کاملی، محمدرضا خالدیان، بهنام فلاح، بهنام نیکومرام، موفق به کسب رتبه اول این مسابقات در منطقه خاورمیانه شد.
همچنین تیم دیگری از این دانشکده متشکل از؛ بهراد بلخاری قهی، پارسا رضایی، ابوذر عبداللهی، آرمین عمرانی، محدثه قنبری مصیر، سیدحسین مرعشی، نیز مقام دوم این مسابقات را به خود اختصاص داد.
گفتنی است در مرحله لیگ خاورمیانه این مسابقه تیمهایی از دانشگاه پلیتکنیک ابوظبی (امارات)، دانشگاه سلطان قابوس (عمان)، دانشگاه مهران (پاکستان) و دانشگاههای تهران و شیراز شرکت داشتند.