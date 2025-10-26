به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت الاسلام بهمن در دیدار با خانواده شهدای اقتدار پدافند هوایی ارتش در استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: ایمان راسخ و اراده آهنین جوانان این مرزوبوم در دفاع مقدس دوم نشان داد نسل‌های امروز ایران اسلامی همانند شهدای هشت سال جنگ تحمیلی پای انقلاب و نظام اسلامی ایستاده‌اند.

وی با بیان اینکه شهدای اقتدار قهرمانان ملی ایران اسلامی هستند که در تاریخ این سرزمین جاودانه شدند گفت: شهدای عزیز ما در سخت‌ترین شرایط پای آرمان‌ها و اعتقادات خود ایستادند و امروز به عنوان الگو‌هایی از عشق و فداکاری شناخته می‌شوند.

حجت الاسلام بهمن تاکید کرد: شهدای اقتدار وطن در دامان خانواده‌ای رشد و پرورش پیدا کردند که ادای احترام به آنها برای تک تک ما ضروری و لازم است و امیدواریم که بتوانیم ضمن زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا ادامه دهندگان صدیق و راستین آن عزیزان باشیم.