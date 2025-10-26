به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، این مراسم در راستای حمایت از محصول ملی و استراتژیک زعفران و تبدیل آن به یک نماد ملی و میراث فرهنگی به عنوان بخشی از هویت ایران، برگزار شد و در آن جمعی از گردشگران زعفران و تولید کنندگان طلای سرخ حضور داشتند.

قائم مقام جهاد کشاورزی خراسان رضوی در این مراسم با اشاره به پیشینه تاریخی زعفران در متون کهن ایرانی، گفت: زعفران محصولی با قدمت چند هزار ساله در الگوی کشت ایران اسلامی است.

میری افزود: این برنامه با هدف جریان‌سازی اجتماعی برای نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف زعفران و افزایش سرانه مصرف در جامعه تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به خواص درمانی متعدد زعفران، گفت: این گیاه دارویی در درمان بیماری‌هایی همچون افسردگی، آلزایمر، بیماری‌های مغز و اعصاب، غلظت خون و همچنین تقویت سیستم ایمنی بدن و سلامت پوست مؤثر است.

این مسئول در ادامه به آمار‌هایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: سطح زیر کشت استان ۹۶ هزار هکتار و از این مقدار، سهم منطقه تربت حیدریه ۴۰ هزار هکتار است که سالانه از آن ۵۰ تن زعفران خشک تولید می‌شود که ۹۰ درصد زعفران خشک تولیدی استان محسوب می‌شود.

میری، تعداد بهره‌برداران مستقیم را ۱۱۰ هزار نفر و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم مربوط به این محصول را ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر عنوان کرد و افزود: این محصول نقش کلیدی در ایجاد اشتغال پایدار، جلوگیری از مهاجرت روستاییان و پایداری تولید کشاورزی دارد.

قائم مقام سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به جایگاه زعفران به عنوان یکی از برترین اقلام صادراتی غیرنفتی کشور، خاطرنشان کرد: باید از خام‌فروشی این محصول گذر و با توسعه صنایع فرآوری، بسته‌بندی و برندسازی، زنجیره ارزش آن را تکمیل کنیم.

وی بر حمایت از تولید دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری آب، تقویت زنجیره ارزش و ایجاد بازار‌های صادراتی پایدار به عنوان سیاست‌های کلیدی سازمان جهاد کشاورزی استان تأکید و اعلام کرد: با مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی برای رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این محصول ارزشمند همکاری می‌کنیم.

در حاشیه این مراسم، گردشگران زعفران از شهر‌های مختلف در کنار کارگران، چیدن گل‌های معطر و خوش رنگ و لعاب زعفران را تجربه کردند.