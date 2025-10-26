پخش زنده دیدار فجر سپاسی - استقلال، پخش زنده مسابقات تکواندو قهرمانی جهان، پخش زنده بازی رئال مادرید - بارسلونا و پخش زنده فوتبال سپاهان و پیکان از قاب شبکه‌های سه و ورزش تماشایی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امروز فجر سپاسی شیراز میهمان استقلال تهران است که این مسابقه به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

ازهفته هشتم لیگ برتر، گروه ورزش شبکه سه، بازی تیم‌های فجر سپاسی و استقلال را به صورت زنده در برنامه «فوتبال برتر» پخش می‌کند.

این مسابقه ساعت ۱۵:۰۰ در ورزشگاه پارس شیراز و با گزارش مهدی نوشادی برگزار می‌شود.

تا به امروز استقلال با هفت بازی در رده هفتم و فجر سپاسی با همین تعداد مسابقه در ره نهم جدول لیگ برتر قرار دارد.

مسابقات تکواندو قهرمانی جهان

در ادامه رقابت‌های تکواندوی جهانی در روز سوم آن امروز مسابقات به صورت زنده از شبکه سه پخش می‌شود.

در ادامه مسابقات جهانی تکواندو در ووشی چین امروز نمایندگان ایران با رقیبان خود به مبارزه می‌پردازند.

امروز یکشنبه ۴ آبان دو تکواندو کار آقا و یک تکواندوکار خانم از کشورمان بازی دارند.

مهدی رزمیان در ۵۴ کیلوگرم، محمدحسین یزدانی ۸۷ کیلوگرم و ملیکا میرحسینی در ۷۳ کیلوگرم مسابقه دارند.

این رقابت‌ها حوالی ساعت ۱۱:۳۰ از برنامه همگام با ورزش پخش می‌شود.

دیروز مهدی حاجی موسایی مدال نقره را از این مسابقات کسب کرد.

پخش زنده مصاف رئال مادرید - بارسلونا

امروز یکشنبه ۴ آبان، شبکه سه، بازی تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا را به صورت زنده پخش می‌کند.

امشب علاقمندان به لیگ اسپانیا می‌توانند بازی جذاب دو تیم رئال مادرید و بارسلونا را به صورت زنده در برنامه «گزارش ورزشی» تماشا کنند.

از هفته دهم لالیگا امروز ساعت ۱۸:۱۵ در برنامه «گزارش ورزشی» تیم‌های رئال مادرید و بارسلونا در ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو شهر مادرید به مصاف هم می‌روند.

شهاب وهابی این بازی را گزارش خواهد کرد.

علاقمندان به لالیگا می‌توانند این مسابقه را از شبکه سه تماشا کنند.

پخش زنده فوتبال سپاهان و پیکان

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته هشتم باشگاه‌های کشور، امروز از ساعت ۱۷ دیدار دو تیم سپاهان و پیکان را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

سپاهان در یکی از حساس‌ترین بازی‌ها و در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر، عصر امروز یکشنبه ۴ آبان از ساعت ۱۷ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به مصاف پیکان می‌رود.

این دیدار با گزارش و تحلیل اختصاصی به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد شد.

سپاهان در ۴ بازی اخیر توانسته ۳ برد و یک تساوی به دست آورد. پیکان در ۶ بازی قبلی ۴ امتیاز و دو باخت داشته است.