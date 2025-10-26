پخش زنده
امروز: -
عبدالکریم حسینزاده با بیان اینکه تلاش میکنیم روستاها به نمونههای موفق توسعه پایدار تبدیل شوند گفت: توسعه پایدار سکونتگاههای روستایی تنها با مشارکت مردم، انسجام مدیریتی و سرمایهگذاری مادی و معنوی محقق میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عبدالکریم حسینزاده در نشست مشترک با سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، با تأکید بر اهمیت انسجام مدیریتی و همکاری تیمی اظهار کرد: ما نه صرفاً سیاستگذار هستیم و نه صرفاً مجری؛ بلکه با همکاری مشترک میتوانیم تیمی اثرگذار شکل دهیم که بالهای پرواز توسعه پایدار روستاها را فراهم کند. سکونتگاههای روستایی هر یک ظرفیتهای منحصربهفرد خود را دارند؛ برخی گردشگری، برخی صنایع محلی و برخی ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی نهفتهای که با مرمت و احیای مناسب میتوان آنها را شکوفا کرد.
حسینزاده با اشاره به تجربه گذشته و اهمیت نگاه مثبت به توسعه روستاها افزود: از ابتدای همکاری، تلاش کردیم واژه «محرومیت» را از زبان مدیریت توسعه حذف کنیم و به جای آن بر توسعه پایدار و ظرفیتهای روستایی تمرکز داشته باشیم. ایران سرزمینی ثروتمند است و فرصتهای واقعی آن باید به ارزش و ثروت تبدیل شود.
وی با بیان اهمیت نگاه بلندمدت گفت: فرصتها محدود است و مردم انتظار دارند در کوتاهترین زمان خروجی ملموس ببینند. ما میتوانیم در سه سال باقیمانده، با اقدامات شفاف و تیمی، مداخلات اثربخش انجام دهیم تا مردم با مشارکت خود، روند توسعه روستاها را تسریع کنند.
معاون رئیسجمهوری به نقش سرمایهگذاری مادی و معنوی در توسعه روستاها اشاره کرد و تاکید کرد: آمادگی داریم تمامی ظرفیتهای مدیریتی و منابع موجود را در کنار شما قرار دهیم تا همافزایی ایجاد و حقوق زیستی مردم با کیفیت شایستهتر و محترمانهتر تامین شود. هدف ما این است که سکونتگاههای روستایی نه تنها احیا شوند، بلکه به نمونههای موفق توسعه پایدار در کشور تبدیل شوند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تجربه کاری و دانش تیمی باعث شده که برنامه اقدام مشترک و تعهدآور طراحی کنیم که به مردم اعلام و در رسانهها نیز شفاف منتشر شود. این برنامه شامل انتخاب روستاهای نمونه در ۳۱ استان است که ظرفیتهای واقعی فرهنگی، تاریخی و اقتصادی آنها شناسایی و به فرصتهای ارزشمند تبدیل خواهد شد.
حسینزاده اظهار کرد: امیدوارم این همکاریها زمینهساز تحول واقعی در توسعه روستاها باشد و بخشی از برنامههای مشترک ما در عمل به ثمر برسد. با همکاری و مشارکت مردم، میتوانیم سکونتگاههای روستایی را به نمونههای موفق توسعه پایدار در سراسر کشور تبدیل کنیم.