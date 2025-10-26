پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسانشمالی گفت: پیشبینی میشود بیش از ۵ هزار و ۵۵۰ تن سیبزمینی در استان برداشت شود که نیاز استان برطرف کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسانشمالی گفت: خراسانشمالی با سطح زیر کشت ۱۵۰ هکتار و پیشبینی برداشت ۵ هزار و ۵۵۰ تُن نیاز استان را برطرف میکند.
محمد محمدزاده افزود: غالب کاشت این محصول رقم آگریا و بهصورت کشت آبی میباشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسانشمالی افزود: کشاورزان خراسانشمالی در نیمه دوم اردیبهشت لغایت نیمه اول خرداد شروع به کاشت محصول موردنظر نموده و از پایان مهر لغایت اواسط آبان مشغول برداشت آن میباشند.
وی تصریح کرد: بیشترین سطح زیر کشت در شهرستان فاروج میباشد.
محمدزاده باتوجه به تنش آبی و کاهش نزولات برنامهریزی برای بذرهای کم آب طلب، کشت مکانیزه، استفاده از سامانههای نوین جهت بالابردن کیفیت، بهرهوری آب و ... در سال زراعی جدید انجام شده است.