به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی گفت: خراسان‌شمالی با سطح زیر کشت ۱۵۰ هکتار و پیش‌بینی برداشت ۵ هزار و ۵۵۰ تُن نیاز استان را برطرف می‌کند.

محمد محمدزاده افزود: غالب کاشت این محصول رقم آگریا و به‌صورت کشت آبی می‌باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی افزود: کشاورزان خراسان‌شمالی در نیمه دوم اردیبهشت لغایت نیمه اول خرداد شروع به کاشت محصول موردنظر نموده و از پایان مهر لغایت اواسط آبان مشغول برداشت آن می‌باشند.

وی تصریح کرد: بیشترین سطح زیر کشت در شهرستان فاروج می‌باشد.

محمدزاده باتوجه به تنش آبی و کاهش نزولات برنامه‌ریزی برای بذر‌های کم آب طلب، کشت مکانیزه، استفاده از سامانه‌های نوین جهت بالابردن کیفیت، بهر‌ه‌وری آب و ... در سال زراعی جدید انجام شده است.