صرفه جویی بیش از ۷ میلیون لیتر فرآورده بنزین در استان یزد
در شش ماه اول سال جاری به میزان هفت میلیون و دویست هزار لیتر بنزین در استان صرفه جویی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی یزد گفت: با مدیریت و عرضه سوخت پاک CNG در مراکز عرضه سوخت در شش ماه اول سال جاری به میزان هفت میلیون و دویست هزار لیتر بنزین در استان صرفه جویی شده است.
سید باقر نورالدینی مدیر منطقه گفت:با مدیریت و عرضه سوخت پاک CNG در مراکز عرضه سوخت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ خوشبختانه به میزان هفت میلیون و دویست هزار لیتر فرآورده بنزین در استان صرفه جویی شده است.
وی افزود:در بازه زمانی یاد شده بیش از ۷ میلیون متر مکعب سیانجی از طریق ۴۷ جایگاه عرضه سوخت در سطح منطقه برای مردم شریف شهر میراث جهانی و دارالعباده یزد توزیع شده است که با مصرف و جایگزینی این میزان گاز طبیعی در این مدت، معادل ۷ میلیون لیتر بنزین در استان صرفهجویی شده است.
نورالدینی با بیان اینکه اختلاف محسوس بین قیمت بنزین و سیانجی، باعث افزایش استقبال صاحبان خودروها به استفاده از سیانجی شده است اظهار کرد: همچنین استفاده از این سوخت و جایگزین کردن آن با سوخت مایع، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بوده و همچنین میتواند نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا در سطح استان داشته باشد.
این مقام مسئول گفت: با توجه به پایش مستمر وضعیت عملکرد و تجهیزات فنی جایگاهها، سوخترسانی به خودروهای گازسوز در یزد وضعیت مطلوب و خوبی دارد.