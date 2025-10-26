پخش زنده
استاندار مازندران از هوشمندسازی نظام درمان و آغاز مجدد فعالیت تمامی طرحهای خوابیده درمانی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی یونسیرستمی، استاندار مازندران، در جمع مدیران درمان استان با تأکید بر لزوم حرکت به سمت هوشمندسازی نظام درمان، از تکمیل طرحهای نیمهتمام درمانی و آغاز مجدد فعالیت طرحهای خوابیده با تزریق اعتبار خبر داد.
وی با اشاره به تزریق ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی فاضلاب استان افزود: برای تأمین اعتبار هیچ مشکلی وجود ندارد، اما برنامههای اجرایی باید طبق اصول پیش برود.
استاندار مازندران با اشاره به ضرورت بهرهگیری از ظرفیت گردشگری سلامت تصریح کرد: برای تحقق این هدف، باید زیرساختها از جمله راههای مواصلاتی را تقویت کنیم.
در ادامه ذوالفقار تقوی، مدیرکل بیمه سلامت مازندران با اشاره به تحت پوشش بودن بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر توسط بیمه سلامت، از پیشبینی هزینه ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای سلامت و درمان در سال جاری خبر داد.
وی از انعقاد قرارداد با ۷ مرکز ناباروری در استان خبر داد و گفت: ۹۰ درصد هزینههای درمان ناباروری توسط بیمه سلامت پوشش داده میشود و تاکنون ۲۷۰۰ زوج در این بخش نشاندار شدهاند.
مدیرکل بیمه سلامت مازندران در پایان از تخصیص ۴۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای درمان ۶۲ بیماری صعبالعلاج خبر داد.