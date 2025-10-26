بر اساس توصیه دامپزشکان، اگرچه بیماری تب برفکی به انسان منتقل نمی‌شود، اما بهتر است مردم از گوشت‌های سالم و بهداشتی مورد تائید سازمان دامپزشکی استفاده کنند.

تب برفکی به انسان سرایت نمی‌کند، اما گوشت سالم بخرید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محمد دارابی، دامپزشک و کارشناس بیماری‌های فراگیر دامی با اشاره به شیوع بیماری تب برفکی در برخی از نقاط کشور، تصریح کرد: بیماری تب برفکی اگرچه برای حیوانات جفت سم خطرناک و در صورت درمان نشدن، کشنده است، اما قابل سرایت به انسان نیست و مردم می‌توانند بدون نگرانی گوشت قرمز مورد نیازشان را از مراکز و فروشگاه‌های مطمئن و مورد تائید خریداری کنند.

وی با تاکید براینکه تب برفکی بیماری مشترک میان انسان و دام به حساب نمی‌آید، افزود: حتی در صورتی که دامی به این بیماری مبتلا شود، باز هم مصرف آن انسان را مبتلا نمی‌کند، اما به منظور اطمینان از سلامت غذایی، دامپزشکان مستقر در کشتارگاه‌ها اجازه کشتار و توزیع دام‌های تب دار را نمی‌دهند.

دارابی با بیان اینکه ویروس تب برفکی بصورت فیزیکی و با تماس منتقل می‌شود، اظهار داشت: در میان دام‌ها نیز دام‌های جوان و ضعیف بیشتر در معرض آسیب هستند که البته با مراقبت‌های بهداشتی و رسیدگی به موقع درمان می‌شوند.

این دامپزشک اصلی‌ترین ویژگی گوشت دام آلوده به تب برفکی را رنگ قرمز و پرخون بودن آن عنوان کرد و از مردم خواست در هر حال در زمان خرید گوشت به وجود مهر کشتارگاه روی لاشه دقت کنند و در مورد گوشت چرخ کرده به رعایت شدن مسائل بهداشتی توجه داشته باشند.

وی درباره مصرف کله پاچه و جگر نیز از مردم خواست این اقلام را از فروشگاه‌های معتبر و مورد تائید خریداری کنند و افزود: کسانی که علاقه دارند جگر را بصورت نیم پخته و به اصطلاح آبدار میل کنند بهتر است سعی کنند این ذائقه را تغییر داده و غذای کاملا پخته شده مصرف کنند.