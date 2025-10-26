به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محبوبه شهریاری افزود: طبق رصد سامانه‌های تردد شمار، ماه گذشته ۹۳۴ هزار و ۱۸ خودرو وارد استان شده و در مقابل ۹۷۱ هزار و ۸۰۷ خودرو نیز خارج شد.

وی یادآور شد: مجموع تردد بین استانی بوشهر نسبت به بازه زمانی مشابه سال قبل حدود ۴ دهم درصد بیشتر بوده است.

شهریاری گفت: همچنین پرترددترین محور‌ها در مهرماه شامل «بوشهر-چغادک» و بالعکس، «سیراف-عسلویه»، «چغادک-خورموج»، «دالکی-برازجان»، «آبپخش-برازجان» و «کنارتخته-دالکی» بوده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان اظهار داشت: اکنون ۷۸ دستگاه تردد شمار برخط، ۵۹ سامانه ثبت تخلفات سرعت، چهار سامانه توزین درحال حرکت و ۱۹ دوربین نظارت تصویری در محور‌های استان بوشهر فعال است.

وی یادآور شد: رانندگان و مسافران می‌توانند قبل از سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی استان و سایر نقاط از طریق نشانی برخط www.۱۴۱.ir یا سامانه ۱۴۱ اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کسب اطلاع کنند.