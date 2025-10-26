به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت گفت: در راستای برگزاری اجلاسیه ۷۷۷ شهید دانش آموز استان. یادواره ۹ شهید دانش آموز شهرستان پلدشت با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل جوان انقلاب با حضور اقشار مختلف مردم و دانش آموزان در سالن بصیرت این شهرستان برگزار شد.

سرهنگ موسی عطاری خاطر نشان کرد: برگزاری یادواره شهداء نه تنها نسل امروز را با دوران دفاع مقدس و وقایع آن آشنا می‌کند بلکه پلی میان نسل جوان و نسل ایثار و مقاومت آن روز‌ها ایجاد می‌کند.

حجت الاسلام رسول جمشیدی امام جمعه شهرستان پلدشت هم در این مراسم گفت: برگزاری یادواره شهدای دانش آموزی فرصت مناسبی برای شناخت هر چه بهتر افکار و ویژگی‌های شهیدان است تا با شناخت هرچه بهتر آرمان‌های شهداء بتوانیم راه آنها را ادامه دهیم.

جهانگیر اسلام پرست مسئول بسیج دانش آموزی سپاه شهدای استان آذربایجان غربی در این مراسم گفت: برگزاری یادواره شهداء بستری است برای معرفی شهدایی که در دشوارترین شرایط میدان جنگ را برگزیدند و با ایثار و فداکاری. امنیت و سربلندی ایران اسلامی را رقم زدند

این مراسم معنوی با اجرای برنامه هابی فرهنگی و تجلیل از خانواده‌های شهدای دانش آموزی به پایان رسید.