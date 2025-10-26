محمدحسین یزدانی، عضو تیم ملی تکواندو ایران در سومین روز از بیست و هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان با شکست مقابل حریفی از ایتالیا از ادامه رقابت‌ها بازماند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان که به میزبانی شهر ووشی چین برگزار می‌شود، امروز یکشنبه محمدحسین یزدانی به مصاف رقبای خود رفت.

در وزن منهای ۸۷ کیلوگرم محمدحسین یزدانی پس از استراحت در دور نخست، به مصاف پارک وو هیوک قهرمان جهان و آسیا از کره جنوبی رفت و در راند طلایی برابر این تکواندوکار به برتری رسید و راهی مرحله بعد شد. یزدانی در دور یک هشتم نهایی به مصاف ذکریا از مغرب رفت و با برتری برابر وی راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

ملی پوش تکواندو ایران در دور یک چهارم نهایی به مصاف سیمونه آسیون از ایتالیا رفت که دارند مدال طلای قهرمانی جهان، مدال برنز المپیک پاریس و چندین مدال جایزه بزرگ بود. این مبارزه در نهایت با برتری دو بر صفر حریف ایتالیایی به پایان رسید تا یزدانی هم از دور مسابقات کنار برود.