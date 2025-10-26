رحیم‌پور ازغدی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر انقلاب درباره لزوم تدریس اسناد لانه جاسوسی برای دانش‌آموزان و دانشجویان، خاطرنشان کرد: این مطالب باید وارد نظام آموزشی شود تا نسل بعد دوباره از همان سوراخ گزیده نشود.

دکتر حسن رحیم‌پور ازغدی استاد دانشگاه در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با انتقاد از بی‌توجهی نخبگان به اسناد منتشر شده لانه جاسوسی گفت:در اسناد دقیقاً آمده که آمریکا چگونه در لایه‌های مختلف جامعه و حتی حاکمیت نفوذ می‌کند، ذهن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و افراد را به بیان خواسته‌های خود وادار می‌کند. اما ما هنوز از این اسناد عبرت نگرفته‌ایم.

رحیم‌پور ازغدی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر انقلاب درباره لزوم تدریس اسناد لانه جاسوسی برای دانش‌آموزان و دانشجویان، خاطرنشان کرد: این مطالب باید وارد نظام آموزشی شود تا نسل بعد دوباره از همان سوراخ گزیده نشود.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر این اسناد در کشورهای دیگر منتشر می‌شد چه برخوردی صورت می‌گرفت، اظهار کرد:انتشار چنین اسنادی در بسیاری از کشورها ممنوع است. در خود آمریکا نیز سال‌ها انتشار اسناد لانه جاسوسی جرم تلقی می‌شد.

این استاد دانشگاه با یادآوری تجربه مذاکرات ایران و آمریکا پس از ۱۳ آبان گفت: در آن مذاکرات، آمریکا پنج تعهد روشن داد که تنها به یک مورد آن هم ناقص عمل کرد، درحالی‌که ایران به تعهداتش عمل کرد. از همان زمان باید می‌فهمیدیم که نباید به آمریکا اعتماد کرد.

ازغدی تأکید کرد: حزب دموکرات و جمهوری‌خواه فقط در ادبیات متفاوتند؛ پروژه اصلی‌شان یکی است.

وی افزود: آمریکای واقعی همان چهره صریح و بی‌پرده‌ای است که سیاست‌هایش را آشکار بیان می‌کند. جنایت‌های آمریکا و متحدانش با ادبیات حقوق بشری بزک می‌شود.

رحیم‌پور ازغدی با اشاره به اینکه تحریم‌ها مختص ایران نیست، گفت: آمریکا تاکنون ۲۷ کشور را تحریم کرده است. مسئله اصلی، نوع مواجهه ماست. باید به‌جای ناله، کار کرد و راهکار ساخت.

وی در ادامه با تأکید بر ماهیت ضدظالمانه شعار «مرگ بر آمریکا» توضیح داد: شعار مردم ایران «مرگ بر ظالم» است؛ هر کس می‌خواهد باشد. در دو قرن اخیر بیشترین ظلم به ملت ایران و ده‌ها ملت دیگر از سوی آمریکا و انگلیس بوده است. امام خمینی(ره) فرمود اگر آمریکا رفتار انسانی و عادلانه داشته باشد، ما مشکلی با رابطه نخواهیم داشت؛ مسئله، ظلم و دخالت‌گری است.

وی با اشاره به کارنامه تجاوزات آمریکا و متحدانش افزود: در ۱۵ سال گذشته به ده کشور مسلمان حمله کرده‌اند؛ کشور‌هایی که حتی شعار مرگ بر آمریکا نمی‌دادند. اگر ایران در جنگ ۱۲ روزه مقاومت نمی‌کرد، وضع کشور بدتر از غزه می‌شد.