از جمله عوارض قهوه برای بدن می‌توان به خاصیت اسیدی آن، افزایش ترشح اسید معده و تحریک روده‌ها اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ قهوه یکی از محبوب‌ترین نوشیدنی‌های جهان است و ترکیبات متعددی با خواص آنتی‌اکسیدانی دارد.



به نقل از verywellhealth، نوشیدن بیش‌ از حد قهوه می‌تواند عوارضی برای خواب، دستگاه گوارش، فشار خون و حتی سلامت استخوان‌ها به همراه داشته باشد.

با پنج مورد از اثرات منفی قهوه و راه‌های پیشگیری از آنها آشنا شوید.

۱. اختلال در خواب

کافئین می‌تواند بیش از ۶ ساعت پس از آخرین فنجان قهوه در بدن باقی بماند. اگر عصر یا شب قهوه بنوشید، ممکن است در به‌خواب‌رفتن، ماندن در خواب یا کیفیت خواب دچار مشکل شوید.

نکته: بهتر است آخرین فنجان قهوه را حداقل ۸ ساعت پیش از خواب بنوشید. البته میزان حساسیت به کافئین در افراد متفاوت است، پس به واکنش بدن خود توجه کنید و زمان مصرف را متناسب با آن تنظیم کنید.

۲. تحریک دستگاه گوارش

افرادی که دچار بیماری‌های گوارشی مانند ورم معده (گاستریت)، سندرم روده تحریک‌پذیر (IBS) یا بیماری التهابی روده (IBD) هستند، ممکن است پس از نوشیدن قهوه علائم شدیدتری را تجربه کنند.

قهوه خاصیت اسیدی دارد و می‌تواند باعث افزایش ترشح اسید معده و تحریک روده‌ها شود.

۳. تأثیر بر فشار خون و قلب

در برخی از افراد مسن یا کسانی که فشار خون بالا دارند، نوشیدن زیاد قهوه می‌تواند کنترل فشار را دشوارتر کند. همچنین پژوهش‌ها نشان داده‌اند که قهوه‌ی غیرفیلترشده (مثل قهوه‌ی فرنچ‌پرس یا پرکولاتور) ممکن است سطح کلسترول بد (LDL) را افزایش دهد. عاملی که خطر بیماری قلبی و سکته را بالا می‌برد.

نکته: بهتر است قهوه را به روش فیلترشده (با فیلتر کاغذی) تهیه کنید تا ترکیبات مضر در نوشیدنی باقی نمانند.

۴. مصرف بیش از حد و عوارض آن

حد مجاز کافئین برای بزرگسالان: حدود ۴۰۰ میلی‌گرم در روز (معادل ۴ فنجان ۲۴۰ میلی‌لیتری قهوه)

برای زنان باردار: حداکثر ۲۰۰ میلی‌گرم در روز (حدود ۲ فنجان)

مصرف بیش‌ازحد می‌تواند منجر به:

اضطراب، لرزش و بی‌خوابی

افزایش خطر شکستگی استخوان در زنان

عوارض بارداری مثل زایمان زودرس، وزن پایین نوزاد یا سقط جنین

توصیه: اگر دچار اضطراب یا بی‌خوابی هستید، مصرف کافئین را کاهش دهید یا به سراغ قهوه‌ی بدون کافئین بروید.

۵. افزودنی‌های ناسالم

خودِ قهوه‌ی سیاه (بدون افزودنی) فقط حدود ۳ کالری در هر فنجان دارد، اما اضافه کردن شکر، خامه، شربت یا فوم شیر می‌تواند کالری آن را چندین برابر کند.

به‌عنوان مثال، یک لاته یا کاپوچینوی شیرین‌شده ممکن است بیش از ۳۰۰ کالری و ۳۰ گرم شکر داشته باشد: یعنی معادل یک دسر کامل!

توصیه: برای حفظ فواید قهوه، از افزودنی‌های کم‌کالری‌تر استفاده کنید؛ مثلاً شیر کم‌چرب یا اندکی دارچین به جای شکر.

فواید احتمالی قهوه

در کنار عوارض احتمالی، قهوه در صورت مصرف متعادل می‌تواند فوایدی نیز داشته باشد، از جمله کاهش خطر:

سکته مغزی

دیابت نوع ۲

بیماری قلبی

پارکینسون و آلزایمر

برخی سرطان‌ها (مانند روده بزرگ و کبد)

افسردگی

پژوهش‌ها نشان می‌دهد افرادی که روزانه ۳ تا ۵ فنجان قهوه می‌نوشند، کمتر در معرض بیماری‌های قلبی و افسردگی قرار می‌گیرند.

قهوه کافئینه یا بدون کافئین؟

قهوه معمولی حاوی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلی‌گرم کافئین در هر فنجان است، در حالی که قهوه‌ی بدون کافئین فقط ۵ تا ۱۲ میلی‌گرم دارد.

جالب است بدانید حتی پس از حذف کافئین، قهوه همچنان دارای بیش از ۱۰۰۰ ترکیب فعال زیستی با خواص آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی است؛ بنابراین نوشیدن قهوه بدون کافئین نیز می‌تواند برای بدن مفید باشد.

قهوه نوشیدنی خوش‌عطر و محبوبی است که اگر در حد اعتدال مصرف شود، فوایدی هم برای بدن دارد. اما زیاده‌روی در آن ممکن است باعث بی‌خوابی، اضطراب، مشکلات گوارشی یا قلبی شود.

بهترین روش این است که قهوه را صبح یا ظهر بنوشید، از افزودنی‌های شیرین پرهیز کنید و در صورت حساسیت یا بارداری، مصرف را محدود نمایید.