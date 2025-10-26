پخش زنده
رییس جدید هیئت سوارکاری ایلام با کسب ۸ رأی از مجموع ۱۳ رأی به مدت ۴ سال انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اعلایی نژاد با کسب ۸ رای از مجموع ۱۳ رای توانست به مدت ۴ سال به عنوان رییس جدید هیئت سوارکاری ایلام انتخاب شود.
مجمع انتخاباتی هیئت سوارکاری استان ایلام به ریاست حسین مطیعی، سرپرست فدراسیون سوارکاری، شهاب شهبازی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و با حضور اعضای مجمع، امروز یکشنبه ۳ آبان ماه در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.
پیش از این یاری، سرپرست هیئت سوارکاری ایلام را برعهده داشت.