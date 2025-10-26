واریز نکردن به موقع حقوق تامین اجتماعی در زمان مرخصی زایمان از جمله دغدغه مادران شاغل است که بر موضوع فرزندآوری اثر داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ علیرضا حسینی مدیرکل تأمین اجتماعی استان با اشاره به ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: بار مالی این موضوع باید توسط دولت تأمین شود، از سال ۱۴۰۰ باتوجه به تأمین نشدن بار مالی این طرح شاهد تأخیر ۳ ماهه حقوق مرخصی هستیم.
مرکزی در سراشیبی بحران جمعیت
محمد الهدادی مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه استان مرکزی به عنوان سومین استان پیر کشور است، گفت: این مسئله باعث کم شدن نیروی کار و سرمایه انسانی خواهد شد.
دکتر مونا زینالو مشاور وزیر بهداشت با اشاره به حذف آزمایشهای غربالگری زمان بارداری گفت: تأکید و تکلیف وزارت بهداشت بر حفظ سلامت مادر و جنین است؛ این آزمایشها به هیچ عنوان نه حذف شده و نه ممنوع بلکه هر کس که متقاضی این فرایند باشد میتواند آزمایشهای غربالگری را انجام دهد.