به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ علیرضا حسینی مدیرکل تأمین اجتماعی استان با اشاره به ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: بار مالی این موضوع باید توسط دولت تأمین شود، از سال ۱۴۰۰ باتوجه به تأمین نشدن بار مالی این طرح شاهد تأخیر ۳ ماهه حقوق مرخصی هستیم.



مرکزی در سراشیبی بحران جمعیت



محمد اله‌دادی مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه استان مرکزی به عنوان سومین استان پیر کشور است، گفت: این مسئله باعث کم شدن نیروی کار و سرمایه انسانی خواهد شد.



دکتر مونا زینالو مشاور وزیر بهداشت با اشاره به حذف آزمایش‌های غربالگری زمان بارداری گفت: تأکید و تکلیف وزارت بهداشت بر حفظ سلامت مادر و جنین است؛ این آزمایش‌ها به هیچ عنوان نه حذف شده و نه ممنوع بلکه هر کس که متقاضی این فرایند باشد می‌تواند آزمایش‌های غربالگری را انجام دهد.