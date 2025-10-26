تخصیص صد درصدی اعتبار به طرحهای عمرانی و اقتصادی در سفر ریاست جمهور
رحمانی گفت: در سفر آینده رئیس جمهور به استان طرحهای مهم عمرانی و اقتصادی استان تامین اعتبار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در جلسه هماهنگی طرحهای سفر رئیس جمهور به استان که با حضور فرمانداران شهرستانها برگزار شد، گفت، در سفر رئیس جمهور زرحهای مهم و کلیدی در حوزه عمرانی استان صد درصد تخصیص اعتبار و طرحای اقتصادی بالای ۶۰ درصد پیشرفت کاری برای تکمیل شدن تسهیلات دریافت میکنند. یداله رحمانی افزود: تلاشمان بر این است که در سفر رئیس جمهور و دولت چهاردهم به استان طرحهای عمرانی و اقتصادی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی را برای تامین منابع و اعتبارات بانکی پیگیری کنیم. رحمانی با بیان اینکه، حدود ۲۵۸ همت طرح عمرانی و اقتصادی در استان تعریف شده است اضافه کرد: طرحها در حوزه آبفا، راه، نهضت ملی مسکن مورد تاکید بوده و برنامههای دیگری برای تسهیل در فرآیند سرمایه گذاری و سیستم بانکی را با جدیت دنبال میکنیم. استاندار با بیان اینکه همه طرحهای اقتصادی و عمرانی سفر شناسایی، بررسی، اعلام و اولویتبندی شده است ادامه داد: در این برنامهریزی، همه ظرفیتها در حوزهها و بخشها مختلف استان و شهرستانها دیده شده و مناطق محروم بطور ویژه مورد توجه و تاکید است. رحمانی به طرحهای حوزه نفت استان هم اشاره کرد و گفت: ۱۲۰ طرح در حوزه نفت در شهرستانهای استان در دست اجراست که میتوان با استفاده از ظرفیت سفر رئیس جمهمر به استان ۲ هزار و ۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای این طرحها جذب کرد. استاندار با بیان اینکه، نقدترین پول با تخصیص کامل اعتبارات طرحهای نفت است، افزود: با پیگیریهای به عمل آمده، همه صورت وضعیتهای کارکرد از هماکنون تا قبل از ۱۵ بهمن ماه امسال پرداخت میشوند. رحمانی ادامه داد: دستگاههای اجرایی و فرمانداران در هر شهرستان با آماده کردن صورت وضعیت عملکرد و ارسال به مرکز، میتوانند در این سفر سریعتر و اعتبار بیشتری دریافت کنند.