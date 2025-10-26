پخش زنده
در گرامیداشت هفته پیوند اولیا و مربیان نماز خانه مدرسه شهید چمران شهرستان چهاربرج افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با گرامیداشت هفته پیوند اولیا، یک باب نماز خانه مزین به نام شهید والامقام سردار باقری با حضور حجت الاسلام جلالی امام جمعه چهاربرج، صمدی فرماندار، محرابی مدیر آموزش و پرورش شهرستان چهاربرج، ریاست مجمع خیرین مدرسه ساز و انجمن اولیاء در مدرسه شهید چمران این شهر به بهره برداری رسید.
دراجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی، این نمازخانه با متراژ ۶۰ مترمربع و با هزینهای بالغ بر ۵ میلیارد ریال به همت انجمن اولیاء مدرسه شهید چمران و خیرین محلی احداث گردیده است.
در پایان مراسم از اعضای انجمن اولیاء مدرسه که در ارزیابی از فعالیتها و عملکرد انجمن اولیاء و مربیان سال ۱۴۰۳، رتبه سطح یک کشوری را کسب کردهاند و سایر خیرینی که در عملیات احداث این نماز خانه مشارکت داشتهاند، تجلیل و قدردانی بعمل آمد.