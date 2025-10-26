پخش زنده
کشتیگیران فرنگیکار کردستانی در رقابتهای استعدادهای برتر کشور خوش درخشیدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشتی فرنگی کشور با حضور ۳۷۰ کشتیگیر در قالب ۳۳ تیم در رده سنی نونهالان و در ۱۲ وزن رقابتی، طی روزهای ۲۹ مهر تا یکم آبانماه به میزبانی شهر شیراز در استان فارس برگزار شد.
در این پیکارها تیم کشتی فرنگی نونهالان استان کردستان با کسب دو نشان برنز خوش درخشیدند.
براین اساس، در وزن ۳۸ کیلوگرم «زانا محمدی سرواله» و در وزن ۷۵ کیلوگرم «محمدآران احمدی» با ایستادن بر سکوی سوم موفق به کسب نشان ارزشمند برنز شدند.
شاهین فلاحی، دانیال نیکبین و کاوه کریمی مربیان اعزامی تیم کشتی فرنگی کردستان به این المپیاد بودند.