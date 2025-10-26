به‌همت انجمن حمایت از زندانیان شهرستان کرج، ۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین خانواده‌های زندانیان نیازمند توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، مدیرکل زندان‌های استان البرز گفت: به منظور حمایت از فرزندان خانواده‌های زندانیان بی بضاعت در کمک به ادامه تحصیل آنان ۶۰۰ بسته کامل اقلام لوازم التحریر اهدایی شامل دفتر، مداد، خودکار، پاک‌کن، تراش و کیف مدرسه به ارزش ۶۰۰ میلیون تومان، بین دانش‌آموزان خانواده‌های بی‌بضاعت تحت پوشش انجمن شهرستان کرج توزیع شد.

فتحی گفت: انجمن‌های حمایت از خانواده زندانیان استان هر ساله در آستانه سال تحصیلی جدید، طرح‌هایی از این دست را با هدف ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و یاری‌رسانی به خانواده‌های نیازمند اجرا می‌کنند.