رئیس سازمان فضایی ایران گفت: این سازمان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از طرح‌های فناورانه منتج به محصول در صنعت فضایی حمایت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن سالاریه در نشست با دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران با تشریح جایگاه صنعت فضایی در دنیا، گفت: صنعت فضایی در دنیا از اواسط قرن بیستم و بعد از جنگ جهانی دوم با رقابت میان آمریکا و شوروی و با هدف اقتدارآفرینی شکل گرفت. اما به تدریج و با توسعه فناوری، جنبه‌های اقتصادی این صنعت پررنگتر شد و حضور کشور‌های دیگر مانند چین در این صنعت، رویکرد‌ها را عوض کرد و نگاهی اقتداری – اقتصادی وارد این حوزه شد.

سالاریه، رشد و شکوفایی شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در دنیا را حاصل همین تغییرات در روند توسعه فناوری فضایی و رویکرد اقتصادی به آن دانست و خاطرنشان کرد: در کشور ما، دانشگاه‌ها پیشگامان توسعه فناوری فضایی هستند و امروز شاهد آن هستیم که از دل آنها شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار خوبی رشد کرده است که در حال مستحکم کردن جایگاه خود در صنعت فضایی کشور هستند.

وی افزود: امروزه در کشور و در دانشگاه‌ها ظرفیت نیروی انسانی بسیار مناسبی وجود دارد که باید از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنیم و با توجه به تجربه فضایی که در کشور وجود دارد، الان لازم است تا از نگاه دولتی به پروژه‌های فضایی عبور کنیم و به نگاه خصوصی و لزوم تکمیل زیست بوم فضایی برسیم.

رئیس سازمان فضایی ایران نقش پر رنگتر و فعال‌تر بخش خصوصی در صنعت فضایی را لازمه افزایش شتاب توسعه این صنعت در کشور دانست و گفت: ورود بخش خصوصی باعث افزایش بهره‌وری و کاهش زمان و هزینه می‌شود. بدون وجود رقابت سالم و بخش خصوصی قوی امکان دستیابی به اهداف بالاتر میسر نیست. باید مسئولیت‌ها را بسپاریم به شرکت‌هایی که از دل دانشگاه‌ها بیرون آمده و رشد کرده‌اند.

سالاریه با اشاره به همکاری میان سازمان فضایی ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: خوشبختانه همکاری خوبی میان سازمان فضایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای حمایت از طرح‌های فناورانه که قابلیت تبدیل به محصول در حوزه فضایی دارند، شکل گرفته است.

وی افزود: این طرح‌ها پس از بررسی فنی و کارشناسی، در دانشگاه‌ها تبدیل به محصول می‌شوند و سپس به صورت تضمین شده توسط سازمان فضایی در پروژه‌های فضایی استفاده خواهند شد.