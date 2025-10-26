به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمیدرضا شفیعی مکوند با اشاره به حفر و تکمیل ۷۲ حلقه چاه‌های نفت و گاز در ۷ ماهه امسال با کاربست دستگاه‌های حفاری این شرکت در مناطق خشکی و دریایی کشور، اظهار کرد: از شمار این چاه‌ها ۱۸ حلقه توسعه‌ای توصیفی و ۵۴ حلقه تعمیری بوده است.

وی افزود: ۶۰ حلقه از این چاه‌ها در موقعیت عملیاتی پنج شرکت بهره برداری نفت وگاز زیر مجموعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، سه حلقه شرکت نفت مناطق مرکزی، چهار حلقه شرکت مهندسی و توسعه نفت، یک حلقه شرکت نفت فلات قاره و چهار حلقه در قالب پروژه حفاری، تکمیل نهایی و تحویل شرکت‌های متقاضی گردید.

شفیعی مکوند با بیان اینکه تعداد چاه‌های تکمیل شده در این مدت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۰ حلقه افزایش دارد، اظهار کرد: متراژ حفاری در مدت پیش گفته ۷۶ هزار و ۵۸۵ متر به ثبت رسید.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری گفت: در زمان حاضر ۶۴ دستگاه حفاری از مجموع ۷۴ دستگاه حفاری شرکت در استان‌های نفتخیز کشور در چرخه عملیات قرار دارند.