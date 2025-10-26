پخش زنده
سودا آقایی در فینال موی تای بخش وای کرو بازیهای آسیایی جوانان به نشان برنز رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان به میزبانی منامه بحرین، در نخستین فینال موی تای ایران در بخش وای کرو و در رده سنی ۱۴ و ۱۵ سال دختران برگزار شد که سودا آقایی در نهایت و با امتیاز ۰۸.۱۷ چهارم شد.
سودا آقایی از ایران، کیتیما یوت سومبات از تایلند، آرلی بابی از مالزی و آنی آنجلینا از فیلیپین چهار فینالیست این رده سنی بودند که به اجرای نمایش پرداختند.
در پایان امتیازات چهار ورزشکار فوق به این شرح بود:
ایران: ۸.۱۷
تایلند: ۸.۶۰
مالزی: ۸.۸۰
فیلیپین: ۹.۰۰
به این ترتیب نمایندگان فیلیپین، مالزی و تایلند در جایگاههای نخست تا سوم قرار گرفتند.
سودا آقایی نیز که در دور مقدماتی با امتیاز ۸.۰۷ و کسب جایگاه چهارم به این مرحله رسیده بود در رتبه سوم این رده سنی ایستاد و مدال برنز مشترک را از آن خود کرد.