به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: به مناسبت میلاد باسعادت پیام آور دشت کربلا حضرت زینب کبری (س) ویژه برنامه‌های مختلفی در سطح مساجد، حسینیه‌ها، هیات‌های مذهبی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام احسان فرآقایی با بیان اینکه از جمله این برنامه‌ها برپایی مجالس مولودخوانی، جشن‌های خیابانی، حرکت خودرو‌های شادی و نورافشانی است، ادامه داد: به مناسبت میلاد عقیله بنی هاشم (س) نیز بیش از یک هزار مبلغ برادر و خواهر به مناطق مختلف استان در جهت تبیین شخصیت حضرت زینب کبری (س) اعزام می‌شوند.