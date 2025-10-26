به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سرتیپ «غلامرضا جلالی» رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در نشست «پدافند غیرعامل» که با حضور مسئولان و خانواده‌های شهدا در بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا به‌ویژه شهدای هسته‌ای و دفاع مقدس، در تحلیل جنگ ۱۲ روزه اخیر اظهار داشت: الگوی دفاع مقدس ۱۲ روزه شامل دستاورد‌های بسیار قابل توجه و همچنین نمایش برخی آسیب‌پذیری‌ها بود و از منظر پدافند غیرعامل می‌بایست این ضعف‌ها به‌ویژه در بخش‌های زیرساختی کشور به سرعت برطرف شود.

سردار جلالی با بیان اینکه مطابق قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند که ضوابط ابلاغی کارگروه دائمی را عملیاتی کنند، گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه در حوزه‌هایی که ضوابط پدافند غیرعامل به‌طور دقیق و جامع عمل شده بود، شاهد کمترین اثر تهدید بودیم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر اینکه سرلشکر شهید حاجی‌زاده یکی از افرادی بود که به موضوع پدافند غیرعامل بیشترین توجه را داشت، افزود: نوع نگاه ایشان در طراحی و ساخت شهر‌های موشکی بر اساس ضوابط و اصول پدافند غیرعامل سبب شد تا کشور بتواند قدرت نظامی خود را بر رژیم صهیونی تحمیل کند.

وی بر لزوم آمادگی در بخش‌های زیرساختی و جدیت در این زمینه، تأکید و عنوان کرد: سازمان پدافند غیرعامل کشور پیرو تدابیر ستاد کل نیرو‌های مسلح و دولت برنامه‌های متعددی را برای افزایش آمادگی‌ها و همچنین برگزاری رزمایش‌ها در دستور کار دارد.

سردار جلالی در پایان با ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس هشت ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: موتور محرکه انقلاب اسلامی همین روحیه شهادت‌طلبی است و ما امنیت امروز خود را مدیون شهدا و خانواده‌های آن‌ها هستیم.