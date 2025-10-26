تیم وزنه برداری قدرتی (پاورلیفتینگ) بوکان موفق به کسب ۷ نشان طلا و ۲ نشان نقره در مسابقات کشوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دبیر هیات پرورش اندام شهرستان بوکان گفت: تیم پاورلیفتینگ شهرستان بوکان در رقابت‌های کشوری که به میزبانی این شهرستان برگزار شد، با عملکردی چشمگیر توانست مجموعه‌ای از عناوین برتر و رکورد‌های قابل‌توجه را به‌دست آورد.

ناصر رحیمی گفت: با توجه به نتایج درخشان ورزشکاران در این مسابقات، بوکان در آستانه کسب کاپ قهرمانی تیمی کشور قرار دارد.

وی افزود: اسامی نفرات برتر تیم بوکان و نتایج آن در وزن‌های مختلف به شرح زیر است.

احسان سلیمی/ دسته وزنی ۱۰۰ کیلوگرم نوجوانان/مقام اول/مجموع رکورد ۴۷۰ کیلوگرم

پارسا دنیایی / دسته وزنی ۱۰۰ کیلوگرم نوجوانان/ مقام دوم/ مجموع رکورد ۴۶۰ کیلوگرم

مبین قادریان/ دسته وزنی ۱۰۰ کیلوگرم جوانان/مقام اول/ مجموع رکورد ۴۳۰ کیلوگرم

کریم رسولی‌نیا/ دسته وزنی ۱۰۰ کیلوگرم مستر۲/ مقام اول/مجموع رکورد ۵۵۷/۵۰۰ کیلوگرم

دیار باغبان/دسته وزنی ۱۲۵ کیلوگرم/دسته وزنی جوانان/ مقام دوم/مجموع رکورد ۵۵۰ کیلوگرم

کورش علی نسب/دسته وزنی ۱۲۵کیلوگرم/ بزرگسالان/مقام اول/ مجموع رکورد ۶۹۰ کیلوگرم

مهیار حمیدی / دسته وزنی ۱۴۰کیلو‌گرم/ نوجوانان/مقام اول/مجموع رکورد ۴۶۵کیلوگرم

حامد عزیزنژاد / دسته وزنی ۱۴۰ کیلوگرم/ بزرگسالان/مقام اول/مجموع رکورد ۶۱۵ کیلوگرم

نوید رضوی/ دسته وزنی مثبت ۱۴۰ کیلوگرم/ بزرگسالان/مقام اول/مجموع رکورد ۵۶۲/۵۰۰ کیلوگرم

نوید رضوی / دسته وزنی مثبت ۱۴۰ کیلوگرم مستر۱/مقام دوم/۵۶۲/۵۰۰ کیلوگرم

ناصر رحیمی افزود: تیم پاورلیفتینگ بوکان در مجموع این مسابقات با کسب ۷ مدال طلا و ۲ مدال نقره عملکردی درخشان از خود به‌جای گذاشت و طبق برآورد اولیه داوران و فدراسیون، این تیم شایستگی دریافت کاپ قهرمانی کشور را به دست آورده است.

وی اظهارداشت: این رقابت‌ها با حضور ورزشکارانی از سراسر کشور و تحت نظارت فدراسیون پاورلیفتینگ جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.