به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، رئیس کل دادگستری استان البرز در همایش بزرگ «هر شهروند یک خیر اجتماعی» گفت: «پیشگیری از وقوع جرم»، فقط صرفا وظیفه قوه قضائیه نیست و بدون مشارکت همه جانبه مردم، دستگاه‌ها، نهاد‌های دولتی و غیردولتی و خیرین محقق نمی‌شود، پویش «هر شهروند یک خیر اجتماعی» یا «گلریزان اجتماعی»، حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند با ایجاد هم افزایی، ساختار پیشگیری از وقوع جرم کشور را متحول کند.

وی گفت: این مشارکت‌ها می‌توانند به عنوان مکمل نظام قضایی و انتظامی، ضمن کاهش بار این دستگاه‌ها، زمینه ساز اصلاح و بازتوانی جامعه هدف شوند.

وی با بیان اینکه در پویش «هر شهروند یک خیر اجتماعی»، مردم نه فقط به عنوان مخاطب، بلکه به عنوان عامل تغییر حضور دارند و نقش خیرین تنها به تامین منابع مالی محدود نمی‌شود افزود: خیرین در بسیاری از موارد به عنوان پل ارتباطی میان جامعه و دستگاه‌ها عمل کرده و می‌توانند از مسیر‌های دیگری از قبیل فراهم کردن زمینه بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل، پذیرش فرزندخواندگی کودکان بی سرپرست بر اساس قانون، کمک به فرآیند بهبود و درمان معتادان و یا زمینه سازی برای اشتغال آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه زنان، در این گلریزان اجتماعی شرکت کنند.

آزادی ۲۹۱ زندانی جرایم غیرعمد در شش ماهه نخست ۱۴۰۴





وی گفت: در شش ماه ابتدایی امسال با کمک ۲۸ میلیارد تومانی مردم و خیرین استان البرز، ۲۹۱ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدند.

فاضلی هریکندی تجربه «جنگ ۱۲ روزه» را در ایجاد هم صدایی ستود و با بیان اینکه مردم با همدلی همچون کوه استوار و محکم در برابر دشمن ایستادند اضافه کرد: زمان آن است این تجربه بی‌بدیل را در عرصه دیگری به کار گیریم.

وی گفت: همه باید بتوانند سهم خود در تحقق عدالت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را به بهترین شکل ایفا کنند و مبالغ و کمک‌های جمع آوری شده از طریق اجرای این طرح، به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر نهاد‌های حمایتی استان تحویل داده خواهد شد.