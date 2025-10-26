به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ناجی شهیب زاده گفت:۶۲ هزار و ۷۰۰تن خرما، خارک و رطب از سطح نخیلات شهرستان برداشت شد.

وی افزود: برداشت خرما در آبادان از اوایل شهریور ماه آغاز و توسط ۱۲ کارگاه و کارخانه ، دو سردخانه صنعتی و ۱۹ سردخانه سنتی ذخیره و نگهداری می شود.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان آبادان با اشاره به اینکه خرمای آبادان سهم قابل توجهی در صادرات محصولات کشاورزی به بازار های جهانی و ارز آوری دارد عنوان کرد: در سال گذشته حدود ۱۰ هزار تن خرمای استعمران آبادان به کشور های قزاقستان، امارات متحده عربی، روسیه، ترکیه، کشور های اروپایی، هند و افغانستان صادر شده است .

شهیب زاده در ادامه گفت: با توجه به تنش آبی و سوختگی نخلستان ها که در سال جاری اتفاق افتاد با کاهش محصول در نخلستان های آبادان مواجه شدیم.

آبادان دارای بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت نخیلات با یک میلیون و ۸۰۰ اصله نخل است.