رئیس شورای اسلامی شهر دزفول گفت: مدیریت شهری شهرداری شهرستان باید آمادگی کامل برای فصل بارندگیها و جلوگیری از آبگرفتگی معابر را داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عادل دوایی فر در نشست کمیسیون خدمات شهری و بهداشت شورای اسلامی شهر دزفول که با حضور معاون امور شهری شهرداری و مدیران مناطق سهگانه شهرداری، با محوریت بررسی وضعیت لایروبی، جاروکشی و خدمات شهری در آستانه فصل بارندگی برگزار شد، با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل مجموعه شهرداری برای مدیریت بارشهای پیشرو، اظهار کرد: عملیات لایروبی کانالهای اصلی انتقال آبهای سطحی و دریچههای بازدید مناطق شهری بهصورت کامل انجام شده و در آستانه بارندگیها نیز مجدداً تکرار میشود تا از آبگرفتگی معابر جلوگیری شود.
وی افزود: جاروکشی معابر در مناطق یک و سه در نوبت صبح و در منطقه دو در نوبت شب انجام میشود تا پاکیزگی سطح شهر به صورت مداوم حفظ شود.
بر اساس گزارش مدیران شهرداری، پسابها و رسوبات حاصل از لایروبی ظرف ۲۴ ساعت جمعآوری میشود و تلاش بر این است تا خدمات شهری با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.
دوایی فر همچنین به موضوع هرس درختان و جمعآوری ضایعات اشاره کرد و گفت: با هماهنگی سازمان سیما و منظر شهری، عملیات هرس درختان در مناطق مختلف در حال انجام است و در صورت نیاز از ظرفیت بخش خصوصی نیز برای تسریع کار بهره گرفته خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر دزفول از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرس یا قطع سنگین درختان، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری اطلاع دهند تا بررسی و اقدام لازم صورت گیرد.