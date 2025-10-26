پخش زنده
انفجار در یکی از میدانهای نفتی بصره عراق باعث آتش سوزی گسترده شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ این انفجار که در یکی از توربینهای میدان نفتی شماره یک البرجسیه در حومه شهر الزبیر رخ داد، به حدی بزرگ است که شعلههای آتش تا کیلومترها دیده می شود و دود ناشی از آن آسمان بصره را پر کرده است.
نیروهای آتش نشانی بصره همچنان در حال اطفاء حریق هستند.
منابع عراقی اعلام کردند: در انفجار میدان نفتى بصره حداقل چهار نفر کشته و بیست تن زخمى شدند.
وزارت نفت عراق هنوز اطلاعیهای در این خصوص منتشر نکرده است.