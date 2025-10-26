پخش زنده
امروز: -
هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان با حضور پرشور مردم و با نمایش آغازین کودکان آغاز بە کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما صبح امروز یکشنبە چهارم آبان شهر فرهنگی و مرزی مریوان بار دیگر میزبان هنرمندان، گروههای نمایشی و دوستداران هنر تئاتر از سراسر ایران و چند کشور خارجی شد تا هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان با شکوهی خاص آغاز به کار کند.
این رویداد هنری که در تقویم فرهنگی کشور جایگاهی ویژه یافته است، امسال نیز با حضور پرشور مردم و اجرای آیین افتتاحیهای رنگارنگ و پرانرژی در خیابانهای مریوان آغاز شد.
آغازگر این جشنواره کودکان هنرمند مریوانی بودند که با شعرخوانی و نمایشهای کوتاه با موضوع «محیط زیست و نگهداری از طبیعت» پیام دوستی، صلح و احترام به زمین را به مردم و مهمانان جشنواره هدیه دادند.
در ادامه مراسم، کارناوال نمایشی افتتاحیه با حضور گروههای هنری، دهلنوازان محلی، هنرمندان آیینی و رقص باشکوه ۱۲ سوارە مریوان از خیابان جمهوری تا پارک ملت به حرکت درآمد کە این آیین زیبا با شور موسیقی و رقص کردی، فضای شهر را سرشار از شادی، هیجان و همبستگی فرهنگی کرد.
هجدهمین دوره این جشنواره با حضور مسئولان استانی، مدیران فرهنگی، چهرههای برجسته تئاتر کشور و مردم فرهنگدوست مریوان رسماً آغاز شد و به مدت چهار روز در نقاط مختلف شهر ادامه خواهد داشت.
امسال بیش از ۲۰۰ اثر نمایشی از سراسر ایران به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری اولیه ۴۳ گروه نمایشی از استانهای مختلف کشور و همچنین گروههایی از کشورهای تونس و هند برای حضور در بخشهای گوناگون جشنواره انتخاب شدند.
نمایشها در بخشهای متنوعی از جمله آزاد، آیینی، سنتی، دگرگونهها، نشتیمان، کودک و نوجوان، بینالملل و مرور آثار برگزیده ادوار گذشته اجرا خواهند شد کە این تنوع بخشها، فرصتی فراهم کرده تا هنرمندان بتوانند جلوههای گوناگون تئاتر خیابانی از فرهنگهای محلی تا بیانهای نوگرایانه را به نمایش بگذارند.
هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان تا هشتم آبان ادامه خواهد داشت و در پایان، برترین آثار در بخشهای مختلف معرفی و از هنرمندان برگزیده تقدیر خواهد شد.