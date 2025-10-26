تسریع در اجرای پروژههای حیاتی انتقال آب به یزد
با تأمین منابع مالی و امضای تفاهمنامه، فاز اجرایی پروژه خط انتقال آب شرب به استان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
در نشست شورای آب استان، موضوعات مهمی از جمله حفظ و احیای قنوات استان بهویژه قنات تاریخی زارچ، روشهای نوین صرفهجویی در مصرف آب در بخشهای کشاورزی و صنعت و راهکارهای تشویقی برای صنایع در استفاده از این روشها مورد بررسی قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با اشاره به اهمیت تأمین آب پایدار برای استان گفت که در زمینه تأمین مالی خطوط انتقال آب به استان، شامل خط دوم انتقال آب از خلیج فارس و خط انتقال آب شرب، اقدامات مؤثری صورت گرفته است.
سیدمهدی طلائیمقدم افزود: با دستور استاندار، در خصوص خط انتقال آب شرب به یزد، تفاهمنامهای با قرارگاه خاتم و شرکت آب نیرو امضا شده و هفته گذشته با تأمین بخشی از منابع مالی از محل فروش اراضی کوثر، مراحل اجرایی شدن و شروع پروژه در حال انجام است.
وی در پایان بر ضرورت تسریع در اجرای پروژههای آبی و مدیریت بهینه منابع آب در استان یزد تأکید کرد.