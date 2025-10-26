فیلم کوتاه داستانی نخ به کارگردانی عباس عفری و تهیه‌کنندگی مهدی منصور به پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مصری–آمریکایی (EAFF ۲۰۲۵) راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، این جشنواره با شعار «سینما برای بشریت» از نهم تا سیزدهم آبان ماه جاری در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود و یکی از بخش‌های ویژه آن به تجلیل از هنرمند بزرگ جهان عرب، عادل امام اختصاص دارد.

فیلم کوتاه «Thread» اثری اجتماعی است که با نگاهی انسانی به پیامد‌های پنهان و تأثیرات تدریجی سیگار بر زندگی انسان‌ها می‌پردازد؛ این فیلم با روایت ساده، اما عمیق خود، تماشاگر را با پرسش‌هایی درباره انتخاب، وابستگی و مسئولیت فردی روبه‌رو می‌کند.

این اثر نخستین تجربه کارگردانی عباس عفری است که با همکاری جمعی از هنرمندان جوان و خلاق جنوب کشور تولید شد.

امین زارع‌زادگان، مهدی منصور نویسندگان، عباس عفری کارگردان، مهدی منصور تهیه‌کننده، فاطیما حزباوی طراح گریم، حسن کعبی مدیر تولید، نریمان محمدی‌نیا بازیگر، علی رنجی دستیار کارگردان، فاطمه اسدی برنامه‌ریز، معین رنجی دستیار برنامه‌ریز، مریم رنجی منشی صحنه، حسین جادری مدیر صحنه، محمدحسین رحیمی طراح پوستر و لوگوتایپ، عباس عفری مدیر تصویربرداری، امین حیدری و کارن رنجی مدیر تدارکات و فنی، شیما سعیدی مشاور رسانه و روابط عمومی از جمله عوامل این فیلم کوتاه هستند.

جشنواره بین‌المللی فیلم مصری–آمریکایی (Egyptian American Film Festival) یکی از رویداد‌های معتبر سینمایی در آمریکاست که با هدف گسترش گفت و گوی فرهنگی میان شرق و غرب و معرفی آثار مستقل و انسان‌محور برگزار می‌شود.

نخستین دوره این جشنواره در سال ۲۰۲۱ با حضور ۱۱ کشور در کالج سانفرانسیسکو برگزار شد و امسال، در پنجمین دوره خود، میزبان فیلم‌سازانی از کشور‌های مختلف جهان در بخش‌های فیلم کوتاه، بلند و مستند خواهد بود.

فیلم کوتاه «Thread» با حضور در این جشنواره، نماینده‌ای از سینمای مستقل ایران در یکی از رویداد‌های مهم بین‌المللی محسوب می‌شود.