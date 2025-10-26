به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، میثاق کریمی پاکدامن گفت: در راستای پیشگیری از شیوع بیماری‌های طیور به‌ویژه آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان و به منظور صیانت از سلامت عمومی جامعه، با هرگونه فعالیت غیرمجاز در زمینه فروش طیور بومی در سطح معابر عمومی برخورد جدی و قانونی انجام می‌شود.

وی افزود: از ابتدای مهرماه سال جاری، با اخذ حکم قضایی و با همکاری مأموران نیروی انتظامی، سه مورد از فعالیت‌های غیرمجاز فروش طیور بومی در سطح شهر شناسایی، اخطار داده شده و طیور عرضه‌شده نیز جمع‌آوری گردیده است.

کریمی پاکدامن با اشاره به خطرات ناشی از خرید و فروش پرندگان محلی تصریح کرد: پرندگان بومی به دلیل احتمال تماس با پرندگان مهاجر و آزادپرواز، می‌توانند ناقل عوامل بیماری‌زا باشند و موجب انتقال بیماری به سایر پرندگان یا حتی انسان شوند.

رئیس اداره دامپزشکی مسجدسلیمان در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان خاطرنشان کرد: از مردم عزیز درخواست می‌شود از خرید طیور بومی از دست‌فروشان خودداری کرده و در صورت مشاهده فعالیت پرنده‌فروشان دوره‌گرد، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ دامپزشکی به اداره دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.