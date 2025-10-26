پخش زنده
استاندار کرمانشاه از برنامهریزی برای احیای ۳۴ واحد تولیدی راکد در استان کرمانشاه تا پایان سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه از برنامهریزی برای احیای ۳۴ واحد تولیدی راکد خبر داد و گفت: با استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸، کمکهای فنی و اعتباری و مصوبات سفر ریاست جمهوری، تلاش داریم تا پایان سال ۱۴۰۴ بیست واحد و در سال آینده چهارده واحد دیگر به چرخه تولید بازگردند.
حبیبی با تقدیر از اقدام ارزشمند مسدودسازی بیش از ۶۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در مدت کوتاه افزود: این اقدام موجب تغذیه ۲۵ میلیون مترمکعبی منابع آب زیرزمینی و تثبیت سطح آب شده است که چنین نتایجی نشان میدهد که با عزم و اراده میتوان کارهای بزرگ را به نتیجه رساند.
وی خواستار توسعه آبیاری نوین در بخش کشاورزی شد و گفت: با توجه به محدودیت منابع آب، باید حداکثر بهرهوری را در بخش کشاورزی داشته باشیم و توسعه سیستمهای نوین آبیاری و مسدودسازی چاههای غیرمجاز از اولویتهای جدی است.