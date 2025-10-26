به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، استاندار کرمانشاه از برنامه‌ریزی برای احیای ۳۴ واحد تولیدی راکد خبر داد و گفت: با استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸، کمک‌های فنی و اعتباری و مصوبات سفر ریاست جمهوری، تلاش داریم تا پایان سال ۱۴۰۴ بیست واحد و در سال آینده چهارده واحد دیگر به چرخه تولید بازگردند.

حبیبی با تقدیر از اقدام ارزشمند مسدودسازی بیش از ۶۵۰ حلقه چاه غیرمجاز در مدت کوتاه افزود: این اقدام موجب تغذیه ۲۵ میلیون مترمکعبی منابع آب زیرزمینی و تثبیت سطح آب شده است که چنین نتایجی نشان می‌دهد که با عزم و اراده می‌توان کار‌های بزرگ را به نتیجه رساند.

وی خواستار توسعه آبیاری نوین در بخش کشاورزی شد و گفت: با توجه به محدودیت منابع آب، باید حداکثر بهره‌وری را در بخش کشاورزی داشته باشیم و توسعه سیستم‌های نوین آبیاری و مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز از اولویت‌های جدی است.