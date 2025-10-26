سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نور از ایجاد ۳۳ فرصت شغلی جدید در سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون ۶۰ درصد از برنامه اشتغال‌زایی مصوب این شهرستان در سامانه رصد به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نرگس صادقی، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور، از ثبت ۶۰ درصدی برنامه اشتغال‌زایی مصوب این شهرستان در سامانه رصد اشتغال کشور خبر داد.

وی افزود: از مجموع ۵۵ فرصت شغلی پیش‌بینیشده برای شهرستان نور در سال جاری، تاکنون ۳۳ فرصت شغلی جدید در سامانه رصد به ثبت رسیده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور با اشاره به اهمیت سامانه رصد اشتغال تصریح کرد: این سامانه بستری ملی برای رصد و پایش دقیق ایجاد مشاغل در سطح کشور است و دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه اقدامات و مجوزهای مرتبط با اشتغال‌زایی را در آن ثبت کنند.

صادقی در پایان تأکید کرد: ثبت به‌موقع و شفاف اطلاعات در این سامانه، امکان تحلیل و برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه اقتصادی و اشتغال پایدار در استان و کشور را فراهم می‌سازد.