برنامه ققنوس، پروازی در شعر صفار زاده تا داستانک‌ها و رویداد‌های ادبی و مرور تاریخ و زندگی، سفر از جندق تا خور و بیابانک در «سرزمین من» از رادیو فرهنگ تقدیم شنوندگان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه ادبی شنیداری ققنوس در سالروز درگذشت طاهره صفارزاده یکشنبه ۴ ابان ماه با نگاهی ژرف به شعر، تفکر و ترجمه‌های او یاد این شاعر و مترجم برجسته معاصر را گرامی می‌دارد و در ادامه از نقد زبان فارسی تا داستانک‌های عاشقانه و مرور تازه‌ترین کتاب‌های ادبی، سفری است زنده و پربار در مسیر کلمه و آگاهی، که از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می‌شود.

مجله ادبی رادیویی «ققنوس» به مناسبت سالروز درگذشت طاهره صفار زاده، شاعر، پژوهشگر و مترجم برجسته کشورمان، روایتی از اندیشه و زبان او در پهنه ادبیات معاصر ایران ارائه می‌دهد؛ شاعری که شعرش آینه‌ای از زمانه بود و با بهره‌گیری از نمادگرایی اجتماعی، مفاهیم عدالت، مقاومت و آگاهی را در قالبی شاعرانه بازتاب می‌داد.

در بخش «روزشمار ادبی» زندگی و فعالیت‌های ادبی او مرور می‌شود؛ از نخستین تجربه‌های شعر نو تا ترجمه دو زبانه قرآن کریم، که به‌عنوان گامی بی‌سابقه در پیوند زبان فارسی و انگلیسی شناخته شد.

کارشناسان برنامه ضمن اشاره به انتخاب صفارزاده به‌عنوان برترین زن مسلمان از سوی انجمن نویسندگان آسیا و آفریقا در سال ۲۰۰۵ ویژگی اندیشه‌ورز شعر او را تحلیل می‌کنند؛ زبانی که از «منِ فردی» عبور می‌کند و به «منِ اجتماعی» می‌رسد.

در بخش «وطن فارسی» نیز مخاطبان با یادداشتی درباره تحول زبان در برابر نفوذ بی‌رویه اصطلاحات بیگانه همراه می‌شوند.

«ققنوس» در این قسمت اهمیت حفظ پیوند میان زبان امروز و میراث فارسی را یادآوری می‌کند.

در ادامه برنامه، در «رویداد‌های ادبی» درباره انتشار کتاب «جهانی در یک مرز؛ زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی» در بوسنی و هرزگوین، با همکاری رایزن فرهنگی ایران در بوسنی و هرزگوین و انتشارات دوبراکنیگا Dubracnika به قلم «منیر درکیچ» Munir Drkić» ایران پژوه و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سارایوو که در سه بخش موضوعی به معرفی فرهنگ ایران امروز، معرفی زبان و ادبیات فارسی در جهان و زبان و ادبیات فارسی در بالکان می‌پردازد و همچنین معرفی ۹۰ کتاب با محور «جهان کودکی در کتاب‌ها» از سوی کمیته کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اطلاع رسانی می‌شود.

بخش «داستانک» با روایتی کوتاه از عرفان نظرآهاری ــ «لیلی نام تمام دختران زمین است» ــ فضای شاعرانه برنامه را رنگی تازه می‌دهد؛ داستانی از عشق، رهایی و جست‌وجوی معنا روایت می‌شود.

در بخش «ویراستار» ققنوس همچون همیشه بر ظرافت زبان فارسی تأکید دارد و به افعال اشاره می‌کند که به جای فعل‌های مجهول، فاعل را آشکار کنیم؛ زیرا زبان فارسی در روشنی و فاعل‌محوری زنده است.

ققنوس، سفر یک‌ساعته از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در مسیر شعر، زبان و هویت است که ساعت ۱۵ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.