خدمات رایگان دندان‌پزشکی، ویزیت پزشک عمومی، چشم‌پزشکی و تجویز عینک، فیزیوتراپی ویژه آقایان و بانوان، تست فشار خون و قند، مشاوره حقوقی، طب سنتی، روان‌شناسی بالینی، مشاوره ترک اعتیاد و چکاپ بدن با دستگاه آنالیزر به صورت رایگان ارائه شد. این گروه جهادی پنج سال است که هر هفته به‌صورت مستمر و رایگان به مردم مناطق کم برخوردار خدمات درمانی و مشاوره‌ای ارائه می‌دهد.