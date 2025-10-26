میز خدمت سلامت در مسجد جامع روستای کردان برگزار شد و بیش از ۷۰۰ نفر از خدمات پزشکی رایگان بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، میز خدمت سلامت یکروزه با هدف ارتقاء سطح سلامت عمومی و دسترسی آسانتر مردم به خدمات درمانی، در روستای کردان بخش چنداربرگزار شد.
خدمات رایگان دندانپزشکی، ویزیت پزشک عمومی، چشمپزشکی و تجویز عینک، فیزیوتراپی ویژه آقایان و بانوان، تست فشار خون و قند، مشاوره حقوقی، طب سنتی، روانشناسی بالینی، مشاوره ترک اعتیاد و چکاپ بدن با دستگاه آنالیزر به صورت رایگان ارائه شد. این گروه جهادی پنج سال است که هر هفته بهصورت مستمر و رایگان به مردم مناطق کم برخوردار خدمات درمانی و مشاورهای ارائه میدهد.