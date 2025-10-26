به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، این دوره از رقابت‌ها از ۲۹ مهر تا سوم آبان به میزبانی سمنان برگزار شد که پسران خراسان رضوی با عملکردی درخشان موفق به کسب عنوان قهرمانی کشور شد.

تیم قهرمان متشکل از کوروش خسروی، آرمین صفرنژاد، سامیار احمدپور، عمادرضا جامه‌داری و عماد نقابی در این رقابت‌ها حضور داشتند.

در این رقابت‌ها ۳۰ تیم و ۱۴۹ بازیکن از سراسر کشور حضور داشتند و داوری مسابقات بر عهده سامان آرمند، داور بین‌المللی کشورمان بود.

همچنین در بخش انفرادی این رقابت‌ها، آرمین صفرنژاد و عماد نقابی، دو شطرنج‌باز خراسان رضوی نیز موفق به کسب مدال برنز شدند.