به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر عامل منطقه آزاد چابهار در نشست با استاندار یزد با اشاره به تجربیات خوب استان یزد در زمینه‌های تولید، صادرات و اشتغالزایی گفت: در صدد هستیم تا با توجه به ظرفیت‌های سواحل مکران، روابط اقتصادی منطقه چابهار بین استان‌ها را تقویت کنیم.

اربابی گفت: بندر خشک پیشگامان یکی از فرصت‌های ارزشمندی است که می‌تواند ارتباط خوبی با منطقه چابهار داشته باشد تا در حوزه حمل کالا از ظرفیت بنادر خشک استفاده نمائیم.

وی عنوان کرد: امیدواریم باهمراهی فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی یزد کارگروه مشترکی ایجاد شود تا از ظرفیت‌های فعالان اقتصادی استان برای توسعه سواحل مکران استفاده شود.

استاندار یزد هم با اشاره به اینکه استان یزد ظرفیت‌های انسانی فوق العاده خوبی دارد افزود: در بسیاری از تولیدات فراتر از نیاز استان و کشور تولید داریم و بنابراین فضای تعامل خوبی در این زمینه می‌تواند شکل بگیرد

بابایی گفت: قرار است همه استان‌ها در مناطقی از این سواحل برای ایجاد واحد‌های تولیدی و صنعتی و کشاورزی استقرار یابند

وی گفت: درصدد هستیم تا دبیرخانه مشترک بین استان یزد و منطقه چابهار صورت بگیرد و سرمایه گذاران بتوانند در آنجا مستقر شوند.