در ششمین جشنواره رسانهای ابوذر مازندران، حامد گلی و ایوب رضوانی از خبرگزاری صداوسیما به ترتیب در بخشهای مستند و کلیپ رتبه اول را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در ششمین جشنواره رسانهای ابوذر استان مازندران که با ارسال ۵۲۱ اثر رسانهای همراه بود، دو خبرنگار این خبرگزاری حائز رتبههای برتر شدند.
حامد گلی با گزارش «علمکوه زیر چرخ ماشینهای کوهنوردان» در بخش مستند رتبه اول را کسب کرد و ایوب رضوانی نیز با گزارش «از قلههای قهرمانی در ورزش تا اوج افتخار در آسمانها» در بخش کلیپ و گزارش به مقام اول دست یافت.
عبدالمهدی حقشناس، مسئول بسیج رسانه مازندران، در آیین اختتامیه این جشنواره با اشاره به ارسال ۵۷۱ اثر به دبیرخانه جشنواره گفت: از این تعداد، ۵۲۱ اثر به مرحله داوری راه یافت که شامل ۱۸ پادکست، ۶۷۳ خبر، ۳۶ گزارش، ۱۱۷ مصاحبه، ۵۳ موشن، ۲۵ یادداشت و ۱۰۷ عکس بود.
وی با تأکید بر داوری عدالتمحور آثار افزود: این جشنواره بهعنوان بزرگترین رویداد رسانهای استان، هرساله با هدف ارتقای کیفیت فعالیت رسانهها و خبرنگاران برگزار میشود.