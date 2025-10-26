به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سردشت با حضور عتباتی رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی، حسین مجیدی دادستان مرکز استان، ریباز میرزایی فرماندار سردشت و جمعی از مسئولان در سالن شهدای هفت تیر سردشت برگزار شد.

در این مراسم، عتباتی رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به رشادت‌های مردم سردشت گفت:در جنگ ۱۲ روزه سردشت، نخستین شهدا از این خطه به نظام تقدیم شدند و امروز نیز دادستان به عنوان خط مقدم تشکیلات قضایی نقش مهمی در تحقق عدالت دارد.

دادستان مرکز آذربایجان‌غربی سردشت را نماد شهیدپروری و ایثار مردم کرد دانست و اظهار داشت:یکی از اصلی‌ترین وظایف دستگاه قضایی اجرای عدالت و قانون است و باید با تعریف شاخص‌های مشخص، رضایت‌مندی عمومی را در فرآیند‌های قضایی ایجاد کرد.

حسین مجیدی با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی استان گفت:در آذربایجان‌غربی بیش از ۱۰۰ هزار پرونده از طریق صلح و سازش و بیش از ۲۰۰ پرونده قصاص با گذشت اولیای دم منجر به صلح و سازش شده است.

مجیدی افزود: دادستان، سمبل اقتدار نظام و مدافع حقوق عمومی مردم است و باید در مبارزه با مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی، پولشویی، فساد اقتصادی و فرار مالیاتی قاطعانه عمل کند.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی در پی تعمیق امنیت اجتماعی و تحقق عدالت در سراسر استان است.

در ادامه، ریباز میرزایی فرماندار سردشت نیز با قدردانی از خدمات هادی پاشایی، گفت:دادستان نماد عدالت اجتماعی است و خدمت در شهرستان سردشت، عبادتی دوگانه محسوب می‌شود، چراکه وجب‌به‌وجب این سرزمین مزین به خون شهداست.

در پایان، از زحمات هادی پاشایی تقدیر و یاسر گوزلی به عنوان دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان سردشت معرفی شد.