مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران گفت: بنای تاریخی شهرداری و باغ شاه در پارک ملت بهشهر بهعنوان یکی از آثار ملی ایران، به موزه مسکوکات تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین ایزدی امروز در جلسه توسعه گردشگری گفت: شهرستان بهشهر ، یکی از قطبهای گردشگری در شرق مازندران و کشور است. طبیعت بینظیر و بناهای تاریخی بیشمار از ظرفیتهای آن است .
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با اشاره به این موضوع که با حمایت استاندار توانستیم در منطقه نمونه گردشگری مهربان رود، زیرساخت در خور و شایستهای را ایجاد کنیم، افزود: مرمت بنای تاریخی صفی آباد شروع شده است و امیدواریم در دهه فجر میزبان مردم شریف مازندران و کشور باشیم.
وی با اشاره به واگذاری بنای شهرداری بهشهر به همت شهرداری بهشهر و مردم خوب این شهرستان افزود : این بنا و باغ شاه در پارک ملت به موزه مسکوکات تبدیل خواهد شد.
ایزدی، واگذاری بنای شهرداری بهشهر را اتفاقی مبارک برای مردم استان و کشور برشمرد و گفت : انتقال اداره شهرستان از بنای تاریخی چشمه عمارت و تبدیل آن به خانه صنایعدستی، نشانههای خوبی برای تبدیل واقعی شهرستان بهشهر به یک قطب گردشگری تاریخی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران از انجمنهای فعال، مردم علاقهمند به حوزه میراثفرهنگی و تمام مسئولان شهرستان به عنوان بازوی قدرتمندی برای حفظ و احیا بناهای تاریخی، یاد کرد.
چهلستون بهشهر یا باغ/کاخ شاه بهشهر مربوط به دورهٔ صفوی است که در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۵۶ با شمارهٔ ثبت ۱۵۳۷ بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.