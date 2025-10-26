شبکه ورزش در ادامه و روز سوم پیکار‌های مرحله رده بندی و فینال کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان اوزان ۵۷، ۷۰، ۷۹، ۱۲۵ امشب ساعت ۱۸:۳۰ این رقابت‌ها را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مثبت ورزش» در چارچوب برگزاری مرحله رده بندی و فینال کشتی آزاد صربستان ۲۰۲۵، امشب یکشنبه از ساعت ۱۸:۳۰ این پیکار‌ها را با گزارشگری مشترک هادی عامل، مصطفی حسینی و فرزاد فعلی روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد کرد.

لازم به ذکر است که امشب در مرحله فینال و رده بندی، میلاد والی زاده، سینا خلیلی، مهدی یوسفی و ابوالفضل محمدنژاد نمایندگان کشورمان در چهار وزن روی تشک می‌روند.