

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استانضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در تابستان سال ۱۴۰۴، بر نقش مؤثر مجموعه آبفا در کاهش اثرات تنش آبی تأکید کرد.

رضا رضایی با اشاره به برنامه‌های شرکت آب و فاضلاب استان برای مدیریت تنش آبی در تابستان سال ۱۴۰۵ افزود: کاهش هدررفت آب، جمع آوری انشعابات غیرمجاز، تجهیز و جانمایی هشت حلقه چاه جدید و احداث مخازن جدید از جمله برنامه‌های این شرکت برای مدیریت تنش آب در کهگیلویه و بویراحمد در فصل تابستان در سال آینده است.

رضایی با بیان اینکه مخازن جدید دست احداث پیش از آغاز فصل گرم ۱۴۰۵ وارد مدار می‌شوند اضافه کرد: تجهیز و حفر چاه‌های جدید و خرید تجهیزات از دیگر برنامه‌های اولویت دار شرکت آبفای استان برای مدیریت و کاهش اثرات تنش آبی در فصل تابستان آینده است.

وی از خرید چهار دستگاه تانکر آبرسانی و ۲۱ دستگاه ژنراتور برای افزایش ظرفیت عملیاتی آبفا در سال آینده و تابستان پیش رو خبر داد و گفت: در تابستان امسال ۱۳۸ روستا در سراسر کهگیلویه و بویراحمد که دچار تنش آبی بودند با استفاده از آبرسانی سیار و حجمی معادل سی هزار و ۸۰۰ مترمکعب آبرسانی شدند.

رضایی همچنین بر اهمیت آگاهی بخشی به مردم درباره واقعیت‌های تامین و توزیع آب شرب تأکید کرد و افزود: همراهی و مشارکت عمومی در مدیریت منابع آب باید افزایش یابد.